توسع في الزراعة المطرية بدارفور لتحقيق الأمن الغذائي

أكد وزير الزراعة والغابات الاتحادي، عبد الله سليمان، اهتمام الوزراة بالتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية بولايات دارفور لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي، بجانب العمل على توطيد السلام الذي تحقق.

وقال سليمان، الإثنين، في تصريحات عقب وصوله إلى ولاية شمال دارفور، إن الدولة مهتمة بإعادة البنيات التحتية للأراضي الزراعية الخاصة بالمؤسسات الزراعية الاتحادية بالولايات، خاصةً بعد استقرار الأوضاع الأمنية، وعودة الحياة إلى طبيعتها بدارفور، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة حزام الصمغ العربي والغطاء النباتي لزيادة الإنتاج والإنتاجية.