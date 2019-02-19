الخرطوم الوطني يواصل نتائجه الجيدة ويكسب الاهلي بهدف

شهاب محمد - الخرطوم - الخرطوم الوطني

الخليج 365 :

وضع الخرطوم الوطني قدما بدوري النخبة، وذلك بعد تحقيقه فوزا غاليا على الأهلي الخرطوم (1-0)، بستاد حليم/شداد ضمن الأسبوع 12 لفرق المجموعة (أ)، بمسابقة الدوري السوداني الممتاز.

وبهذا النتيجة كرر الخرطوم الوطني فوزه على الأهلي الخرطوم، بعد ما فاز عليه في المرحلة الأولى (2-1).

أحرز هدف الخرطوم الوطني مهاجمه محمد المصطفى في الدقيقة 24، من الكرة التي تخلص فيها من عدة مدافعين على حافة الصندوق وسدد بقوة في أعلى الزاوية اليسرى، هدفا رائعا.

وبعدها ب10 دقائق أضاع مدافع الأهلي عماد الصيني ركلة جزاء، من المخالفة التي ارتكبها معتز هاشم، لاعب الخرطوم.

وسيطر الخرطوم على الشوط الأول بشكل كبير، لكن الأهلي سيطر على الشوط الثاني بشكل تام ووضع الخرطوم الوطني تحت الضغط المكثف.

وأضاع الغاني ريشموند أنطوي مهاجم الخرطوم الوطني، أبرز فرص الشوط الثاني من الكرة التي مررها له عاطف خالد، والذي تخلص من الحارس محمد إبراهيم، لكن ريشموند لعب الكرة ضعيفة في المرمى الخالي.

وانتزع الخرطوم الوطني، الترتيب الثاني من أندية حي الوادي والأمل عطبرة والموردة، رافعا رصيده إلى 18 نقطة، بفارق نقطة عن الثلاثي، بينما تجمد الأهلي الخرطوم عند 8 نقاط وابتعد نهائيا عن المنافسة على النخبة.