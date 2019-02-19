شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الخليج 365: صحيفة الصدى : *المريخ ينازل الهلب في لقاء ملتهب بالقلعة الحمراء الليلة *صدق أو تصدق : اتحاد شداد يرسل رده على شكوى المريخ إلى الفيفا بدلا من كاس !. صحيفة قوون : *الجنرال صلاح محمد آدم مدربا للهلال *الطريفي يبحث مع إدارة زيسكو ترتبيات المباراة ..يشيد بروح التعاون والفريق ينتقل إلى أندولا الخميس *الهلال يستأنف التدريبات على ملعب باور ديناموز ..مدرب الزامبي يبدأ حرب التصريحات وأمبومبو يتعهدباالرد في الميدان *المريخ النشوان في اختبار قراقيرأم درمان *الخرطوم الوطني يسقط الفرسان بهدف ويحتل وصافة المجموعة الأولى .. ولجنة الاستئنافات ترد ببيان ساخن. صحيفة المشاهد اخيرا تمخض ’’جبل الهلال’’.. ملف التدريب في يد ’’الجنرال’’ صلاح محمد آدم يغادر لزامبيا عبر الاثيوبية وتوقعات بظهوره في مران اليوم عيسى وصلاح قادا المفاوضات والجنرال يوافق على منصب المدرب العام في حالة وصول الاجنبي الهلال يعود للتدريبات عقب الراحة السلبية ويراجع مباريات زيسكو ’’الزعفوري’’ يطالب بتسوية مستحقاته من اجل مغادرة زامبيا مطالبات لـ’’الطريفي’’ للاعتذار عن رئاسة القطاع الرياضي بالهلال طاقم تحكيم مصري لمباراة الاشانتي كوتوكو ونكانا الزامبي رئيس نكانا: جاهزون للاشانتي بعد انتصارنا على الهلال مدرب المريخ الزلفاني: التأهل لنهائي كأس زايد طموح مشروع المريخ المنتشي بالانتصار العربي يواجه تحدي القراقير اليوم المسابقات: مريخ موردة في موعدها وتأجيل مباراة المريخ والامل الاستئنافات ترد على ’’شداد’’ وتؤكد: اللجنة منتخبة من الجمعية العمومية ومستقلة من اجهزة الاتحاد عبد العزيز سيد احمد: نظرنا لاستئناف الامل قانوني بحكم النظام الاساسي للاتحاد مخرجات إيجابية للقاء رئيس الاتحاد العام بالامين العام لمجلس الرياضة الخرطوم الوطني يكرر فوزه على الاهلي ويقترب من النخبة اتحاد سيكافا يؤكد اقامة بطولة الناشئين بارتريا والسودان يشارك السعودية تحتضن اول فعالية كروية نسائية خليجية تحت شعار ’’الكرة تجمعنا’’ نادر عطا يكتب في ’’رفيق الكلمة’’: المريخ هلال زمان..!

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.