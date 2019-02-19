شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صحيفة الأخبار * واشنطن: لن يتم فرض حلول خارجية على السودان * عبدالواحد نور يكشف تفاصيل مثيرة حول حلافه مع طليقته * عائشة الغبشاوي: الحركة الإسلامية تتحمل وزر ما يحدث صحيفة مصادر * إبراهيم نايل إيدام: المؤتمر الوطني (ما بقبل النصيحة) * ردود فعل واسعة داخل طلاب الوطني والحركة الإسلامية صحيفة الإنتباهة * (6) وفيات غامضة في أمبدة * الإنتباهة تروي اللحظات الأخيرة للمتوفي اختناقاً بحري * تفاصيل مصرع (14) معدناً تحت الصخور صحيفة السوداني * أمريكا: لن تفرض حلول خارجية على السودان * معتز يتمسك بالاتفاق مع الشركة الفلبينية وعمال بالميناء الجنوبي يدخلون في إضراب * قوش يقدم تنويراً للبرلمان حول الاحتجاجات * ومحاكمة (63) شاباً وفتاة أوقفوا في تظاهرات بالخرطوم صحيفة المجهر * المساعد الخاص للرئيس “ترامب” : لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان * وفاة (4) شبان تناولوا مادة مسمومة بسوق ليبيا صحيفة الصيحة * واشنطن: بمزيد من الصبر ستتمكن الخرطوم من إيجاد حل سياسي * “قوش” يقدم تنويراً للبرلمان عن الاحتجاجات صحيفة أخبار اليوم * قيادات بالحزب الحاكم والمعارضة يدلون بإفادات مثيرة في مبنر (أخبار اليوم) السياسي الدوري ويجيبون على السؤال الصعب: كيف نحافظعلى السودان وطناُ آمناً مستقراً ؟ * مساعد ترامب بالخرطوم: لن نفرض على السودان حلول خارجية صحيفة الدار * نجاة طفلة من الموت بسبب ركعتي الليل * حدث محزن: وفاة أربعة مواطنين بالتسمم بأم درمان * زوج يطالب طليقته بـ150 ألف لإشانة سمعته * مفاجأة: تمثال مقابل منزل بشمبات * مالية الخرطوم: بدء صرف فروقات أجور العاملين لشهر يناير * اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان الرياضيات للأساس واللغة العربية للثانوي

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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