تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصدى : *المريخ ينازل الهلب في لقاء ملتهب بالقلعة الحمراء الليلة *صدق أو تصدق : اتحاد شداد يرسل رده على شكوى المريخ إلى الفيفا بدلا من كاس !. صحيفة قوون : *الجنرال صلاح محمد آدم مدربا للهلال *الطريفي يبحث مع إدارة زيسكو ترتبيات المباراة ..يشيد بروح التعاون والفريق ينتقل إلى أندولا الخميس *الهلال يستأنف التدريبات على ملعب باور ديناموز ..مدرب الزامبي يبدأ حرب التصريحات وأمبومبو يتعهدباالرد في الميدان *المريخ النشوان في اختبار قراقيرأم درمان *الخرطوم الوطني يسقط الفرسان بهدف ويحتل وصافة المجموعة الأولى .. ولجنة الاستئنافات ترد ببيان ساخن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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