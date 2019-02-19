ترقيع الموازنة قبل اكمالها شهرين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لجنة برلمانية: زيادة أسعار الجازولين التجاري تخالف الموازنة

الخبر أعلاه نقلته اكثر من صحيفة وبعضها نسبته مباشرة الى رئيس لجنة النقل بالبرلمان الباش مهندس عبد الله على مسار وأول ما نلاحظه على الخبر أنه يأتي بعد أقل من شهرين على بداية العام وهو موعد تطبيق العمل بموازنة 2019 فكيف يكون وضعنا وكيف تسير موازنة الحكومة وهي تحتاج إلى الترقيع في اسابيعها الأولى ولاندري الى اين يسار بنا وماذا تنوي الحكومة أن تفعل بنا وما زال أمامنا وقت طويل يبلغ في أقله عشرة أشهر ، ولاننسى أن تنبيه الباشمهندس مسار هذا ليس الاول من نوعه كما أنه ليس الاول منه هو شخصيا إذ سبق أن اعترض في الموازنة السابقة والتي تسبقها على الزيادات التي تفرضها الوزارات بعد امضاء الموازنة واقرار البرلمان لها مما يعني ان الحكومة استمرأت مسألة فرض الزيادات خارج الموازنة لما أمنت أن البرلمان -لضعفه وعدم فعاليته – لن يقف بوجه هذه الزيادات الغير قانونية ويلغيها بل إنه قد لا يجرؤ أصلا على الاعتراض عليها وماقضية زيادة أسعار الغاز العام الماضي إلا مثالا واضحا على هزال البرلمان وضعف تأثيره .

انطلقت الاحتجاجات الحالية في النصف الثاني من شهر ديسمبر وهاهي تدشن شهرها الثالث لكن الحكومة من شدة استخفافها بمطالب شعبها لم تصبر حتي تنجلي الصورة وتتضح الأمور والى اين تسير وانما مباشرة فرضت الزيادة على الجازولين التجاري مما يعني بالضرورة انعكاس ذلك سلبا على حياة الناس ومعاشها دون مراعاة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وهذا التجاهل لمعاناة الجمهور وفرض الزيادات في هذا الوقت على الاحتياجات الحيوية إنما يفاقم الأزمة ويزيد الاحتقان.