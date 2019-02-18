بالصور .. السودان يشارك بالدروع والأسلحة والذخائر والإلكترونيات والمهمات العسكرية والقوارب البحرية في معرض أبوظبي

بمشاركة أكثر من ستين دولة، بدأت أعمال معرض مؤتمر الصناعات الدفاعية والبحرية (آيدكس ونافدكس 2019) في نسخته الرابعة عشرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يشارك السودان بوفد كبير بقيادة وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف والذي كان قد تلقى دعوة رسمية من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي، الذي شرف حفل الافتتاح برفقته الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب وزير الدفاع الإماراتي.

وذكرت وكالة السودان للأنباء بأن الوزير طاف على جناح السودان بعد حفل الافتتاح صباح الأحد، كما وقف الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع السعودي على المنتجات الدفاعية السودانية مبدياً إعجابه بالمستوى المتطور الذي حققه السودان في هذا المجال.

وتشارك البعثة السودانية باسم هيئة التصنيع الحربي حيث قالت الإعلامية السودانية غادة أبشر المقيمة بدولة الإمارات على صفحاتها بشبكات التواصل الاجتماعي أن خبراء التصنيع الحربي يبدعون وبمجهود سوداني خالص.

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و أكد علي عثمان محمود مدير التعاون الخارجي والمتحدث الرسمي باسم هيئة التصنيع الحربي السوداني لـصحيفة البيان الإماراتية أن جناح دولة السودان يستعرض 124 منتجاً خلال معرض آيدكس 2019، تشمل الدروع والأسلحة والذخائر والإلكترونيات والمهمات العسكرية والقوارب البحرية والخدمات.

وأضاف إن هيئة التصنيع الحربي سوف تدشن في اليوم الثاني منتجات جديدة، في تطور لافت لمنتجاتها الدفاعية كثمرة لتطور المعارف بالهيئة والاستفادة من مشاركاتها السابقة في معرض آيدكس.

وأشار إلى أن المنتجات الدفاعية السودانية متاحة الآن للعملاء والاستخدام بعد إجراء التجارب الميدانية الناجحة عليها.

وأضاف إن المنتجات الجديدة تشمل قاذف الصواريخ TAKA Y4 89مم متعدد الفوهات وهو قاذفة صواريخ متعددة الفوهات تصميم وإنتاج هيئة التصنيع الحربي السودانية كما يوجد قاذف صواريخ «TAKA- Y5» متعدد الفوهات عيار 129 ملم (عيار جديد).

أبوظبي (أخبار الخليج 365)