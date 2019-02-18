“البحيرات” تمتدح دور السودان في حفظ الأمن بالمنطقة

امتدح السكرتير التنفيذي لمنظمة البحيرات العظمى، زاخاري موبوري، الدور الذي يلعبه السودان في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبدى سعادته خلال لقائه وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، لرئاسة السودان للدورة المقبلة للمنظمة.
وأشار موبوري بحسب وكالة السودان للأنباء إلى ضرورة إيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة، وقدم تنويراً عاماً عن الأوضاع الأمنية في منطقة البحيرات العظمى، وأعرب عن أمله أن يضم المزيد من الكوادر السودانية المؤهلة إلى صفوف المنظمة.
مشيراً إلى الترتيبات التي اتخذتها المنظمة في سبيل زيادة فعاليتها وكفاءتها، وأنهم الآن بصدد البدء في عملية استقطاب الكوادر المؤهلة من كافة البلدان أعضاء المنظمة.
من جانبه عبر الدرديري عن شكره للتنوير الذي تم تقديمه، وأكد على أهمية منظمة البحيرات العظمى للسودان، وأشار لقدرة البلاد على توفير العناصر المؤهلة ضمن كوادر المنظمة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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