بالفيديو : مشهد صادم لامرأة سودانية برفقة بناتها يبحثن عن مياه الشرب تحت الأرض

نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف عن أوضاعاً مأساوية لبعض المناطق الولائية خاصة فيما يتصل بندرة و أزمة مياه الشرب حيث يتم الحصول عليها بعد معاناة شديدة تستغرق ساعات طويلة .
الناشطون أظهروا امرأة مسنة وهي برفقة بناتها الصغيرات في منطقة خلوية يقمن بجمع المياه من بئر رملية ضحلة حيث يقمن بملء عدد من (الجركانات) بمياه غير نظيفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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