أبدى الإعلامي الكبير أحمد البلال الطيب رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم عدم رضاه عن الطريقة التي تتناول المظاهرات باعتبارها تنافساً بين المعارضة والحكومة قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :مالك عقار يقول للصحفي الكبير أحمد البلال: (خمس قنابل قرنيت من خمسة متمردين حتدور الخرطوم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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