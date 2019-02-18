رئيس البرلمان التركي يعلن استقالته

أعلن رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدرم، اليوم الإثنين، أنه سيستقيل بسبب ترشحه لرئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات المحلية التركية والتي ستجرى يوم 31 مارس المقبل. Advertisements وقال يلدرم مخاطبا النواب " اليوم سأترك منصب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا". ولد يلدرم في عام 1955، وتخرج من كلية بناء السفن في جامعة اسطنبول التقنية، حيث ناقش لاحقاً أطروحته. وكان يعمل في قسم بناء السفن في تركيا، مديرية نقل الركاب بالعبّارات في قاعة مدينة اسطنبول. وفي عام 2002، انتخب نائبا في البرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية، وبعد ذلك شغل منصب وزير النقل في تركيا لمدة 13 عاما.

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