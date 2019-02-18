حزب الأمة يحذر الحكومة من استخدام العنف ضد قوى التغيير

قال حزب الأمة القومي المعارض في السودان؛ بزعامة الصادق المهدي؛ إن تهديدات الحكومة باتخاذ اجراءات قانونية ضد الأحزاب المعارضة المشاركة في الاحتجاجات السلمية؛ محاولة يائسة لتفتيت وحدة قوى الحرية والتغيير.

واضاف الحزب في بيان اليوم( الاثنين) أن هذه التهديدات تكشف مخطط الحكومة الرامي لمواصلة نهجها الدموي في قتل المتظاهرين السلميين.

وأكد حزب الأمة؛ بأن كل القوى المنضوية تحت إعلان الحرية والتغيير لا تخشى تهديدات نظام فاقد للأهلية والمشروعية.

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ودعا الحكومة الى محاكمة نائب الرئيس الاسبق علي عثمان محمد طه الذي توعد المتظاهرين السلميين بمواجهة كتائب ظل ونفّذ وعيده ذلك، من خلال شـواهد عديدة جرت علي أرض الواقع، نفذها مسلحون ملثمون، لا تُعرف لهم صفةٌ ولا هوية ولا جنسية، وبسياراتٍ مدججة بأسلحة حربية لا تحمل لوحاتٍ قانونية، في مواجهة مواطنين عزل.

واشار حزب الامة الى مخاطر وجود أجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمية، كجهاز الأمن الشعبي، وكتائب الظل الغامضة، والتي تنشط جميعها، خارج القانـون.

وقال أن النظام يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عنف تستهدف قادة الأحزاب، والمجتمع المدني، والإعلاميين، والثوار العُزل.