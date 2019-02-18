واشنطن تطرح رؤيتها للمرحلة الثانية من الحوار مع السودان

أكد وزير الخارجية السوداني؛ الدرديري محمد احمد؛ التزام الحكومة بالمبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم حرية التعبير والتجمع وحقوق الإنسان. وبحث الدرديري اليوم (الاثنين) مع سيريل سارتر المساعد الخاص للرئيس الأمريكي؛ومدير الشئون الأفريقية بمجلس الأمن القومي الأمريكي؛ الحوار بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية. وطرح سارتر رؤية الإدارة الأمريكية لانجاح المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين بمسارتها الخمسة. Advertisements واثنى مساعد ترامب على الجهود الناجحة للسودان في تحقيق السلام في افريقيا الوسطى وجنوب السودان. وأشار وزير الخارجية السوداني؛ الي توصيات ورشة الحريات الدينية التي إنعقدت يناير الماضي في إطار الحوار السوداني الأمريكي. وقال ان الجهات المختصة شرعت في اجراء تحقيقات في التجاوزات تمت في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. واتفق الجانبان السوداني والأمريكي على أهمية استمرار وتعزيز عملية الإنخراط الحالية في إطار المرحلة الثانية للحوار.

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