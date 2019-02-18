مقتل اثنين من داعش شرقي الأنبار

قالت مصادر أمنية عراقية اليوم الإثنين، إن "سرايا السلام"، إحدى فصائل "الحشد الشعبي"، تمكنت من قتل اثنين من عناصر تنظيم داعش شرقي محافظة الأنبار (118 كم غربي بغداد).

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وأوضحت المصادر، أن قوات "سرايا السلام" تمكنت من قتل اثنين من عناصر تنظيم داعش بعد إفشال عملية تسلل على المناطق المحاذية لقاطع عمليات شرقي الأنبار.

يشار إلى أن عناصر تنظيم داعش لاتزال نشطة في العراق، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي نهاية 2017 القضاء على التنظيم عسكرياً في البلاد.