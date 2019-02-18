قالت مصادر أمنية عراقية اليوم الإثنين، إن "سرايا السلام"، إحدى فصائل "الحشد الشعبي"، تمكنت من قتل اثنين من عناصر تنظيم داعش شرقي محافظة الأنبار (118 كم غربي بغداد).
وأوضحت المصادر، أن قوات "سرايا السلام" تمكنت من قتل اثنين من عناصر تنظيم داعش بعد إفشال عملية تسلل على المناطق المحاذية لقاطع عمليات شرقي الأنبار.
يشار إلى أن عناصر تنظيم داعش لاتزال نشطة في العراق، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي نهاية 2017 القضاء على التنظيم عسكرياً في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل اثنين من داعش شرقي الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.