7 آلاف جزائري وصلوا إلى أوروبا بحراً في 2018

كشف تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 7300 جزائري وصلوا إلى إسبانيا واليونان وإيطاليا، العام الماضي، عبر البحر الأبيض المتوسط.

وذكر التقرير الذي نقله الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، أن "5700 جزائري وصلوا إلى إسبانيا، وأن 1200 آخرين عبروا إلى إيطاليا، في حين نجح 400 من بلوغ اليونان".

كما أشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين الجزائريين الذين وصلوا أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، فاق عدد المهاجرين التونسيين (5800)، والإيفواريين (5600)، والغامبيين (4500).

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وأوضح التقرير، أن عدد المهاجرين الجزائريين كان أقل مقارنة بالعراقيين (7600)، وبالأفغان (7300)، وبالسوريين (10400)، وبالماليين (11200).

وبلغ عدد المهاجرين من المغرب الذين وصلوا أوروبا عبر البحر 13600، مقابل 14400 من غينيا.

ونوه التقرير إلى أن نسبة الرجال بلغت 64% من المهاجرين الذين وصلوا أوروبا العام الماضي عبر البحر، بينما وصلت نسبة النساء 15%، والأطفال 21%.