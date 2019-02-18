مصادر تكشف عن استقالة وزير الخارجية السعودي الجديد العساف من منصبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وفقا لما كشفته مصادر موثقة أن إبراهيم العساف وزير الدولة السابق والذي تولى منصب وزير الخارجية مؤخرا باقتراح من الدیوان الملکی وبعض المقربين من خادم الحرمين الشريفين قد تخلى عن منصبه واستقال من الوزارة الخارجية قبل أسبوعين.

وأشارت هذه المصادر إلى أن استقالة الدكتور إبراهيم العساف جاءت على خلفية حرب القوى في البيت الملكي ورفض ولي العهد له لعدم استشارة الديوان الملكي له في هذا التنصيب وبعد أن كان العساف ضمن الموقوفين في الحملة التي أطلقها محمد بن سلمان ضد الفساد في المملكة العربية السعودية في العام الماضي.

ويبدو أن ولي عهد المملكة العربية السعودية يفضل الدكتور عادل الجبير ويعترف بقدراته لذلك فهو مستمر في كونه ممثلا للمملكة العربية السعودية في العديد من الاجتماعات والمناقشات حول العالم.

ومنذ تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية، لم يكن حاضراً في أي لقاء دولي أو إقليمي وفي كل الرحلات الأخيرة شارك عادل الجبير بدلا منه إذ التقى بوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، خلال زيارته إلى الرياض، لبحث قضايا المنطقة والعلاقات بين البلدين الإثنين، 14 يناير 2019 .

كما ذهب إلى الأردن لمناقشة أزمات المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ايمن الصفدي قد استقبله حيث التقى هناك مع نظرائه وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد اّل نهيان ومملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير ودولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وجمهورية مصر العربية سامح شكرى كما شارك في مؤتمر بروكسل الذي انطلق على مستوى وزاري للدول العربية والأوروبية لبحث الملف السوري. وفي كل هذه الاجتاعات كان يجب حضور وزير الخارجية.

يذكر أن محمد بن سلمان كان يدعو عادل الجبير في جلساته الهامة في الأمور الدولية والاقليمية بدلا من ابراهيم العساف كما تشير بعض التقارير الميدانية إلى أنه بعد بضع ساعات من استقالة إبراهيم العساف، قد استقر الحرس الملكي حول مقر إقامته في الرياض.

كتبت زهور اسامة

التايم المصرية