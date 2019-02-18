ديل الصفوة وديل السحرة.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× سطر لاعبو المريخ عشية أمس الأول كل فنون كرة القدم الحديثة، ولقنوا فريق المولودية ومدربهم دروسا في علوم الكرة وأداب النزال القوي والرجولة عندما يشوف الشوف وتدافع الكنوف مع الكتوف.

× لقن فتية الأحمر الوهاج المتوهج كل متطاول ومستصغر للزعيم دروس الأدب والاحترام، وأقنعوا الكافة حتى أولئك الذين بأعينهم عمى وبآذانهم صمم وبعقولهم زلل وبقلوبهم مرض .

× أقنع عشية الأمس سحرة الزعيم كل متابعي الكرة ، وأعادوا في عزة وبهاء تاريخ وأمجاد الكرة السودانية، وقبل ذلك أعادوا هيبة النادي الزعيم بكل تأكيد ويقين.

× كل لاعبي المريخ كانوا رجالا وإن تفاوتوا في العطاء والتضحية، ولكن لم نر متقاعسا أو متسكعا، فالكل كانوا شعلة ونحلات ماشاء الله ، ولم يعطوا لاعبي الخصم مساحة أو وقت وحسموا أمرهم بكل جدارة.

× ما قدمه اللاعبون يؤكد بكل جلاء أن الزعيم يضم أفضل العناصر وأنهم أصدق وأنبل الرجال، وأن ارتباطهم بالنادي وثيق لا يفكه هوى أو امر عارض أبدا أبدا.

× ملأت الصفوة استاد المريخ من وقت بدري وزينت القلعة الحمراء، وأدخلت الاطمئنان في قلوب اللاعبين وجعلتهم ينهون شوط اللعب الأول بهدفين دون رد ليأتي الثالث في الثاني.

× من أكبر مكاسبالمواجهة العربية هو عودة الصفوة ومعناقتها اللاعبين، وحاربت تلك الجفوة بإذن الله تعالى إلى الأبد، ونسأل الله تعالى أن لا تعود ثانية أيام المقاطعة القبيحة التي عمت الديار الحمراء فيما مضى وزال.

× والصورة التي ظعهرت بها الصفوة وهي تملأ الاستاد بالألوان الحمراء والصفراء، وفوق كل هذا تشجغ بصورة حضارية وأنيقة، لم ترم بحجر يضر، ولم تشعل شمروخا يشع ، ولم تقل سوءا وزورا وظلم ، ىل أحسنت المظهر فكان جمال المخبر.

× وإن كلن لا بد من إشادة أريد أن أشيد باللاعب صلاح نمر هذا الرجل المخلص والوفي، لقد أبلي هذا النمر عشية الأمس بلاءا حسنا ، فكان قوة ضاربة في قلب دفاع الفريق العظيم.

×وكما قلنا قبلا أن العقرب لا يحتاج لتجهيز أفالرجل عودنا دائما يكون في الموعد كلما غاب فيأتي كما كان أمس الأول، فلقد سكب كل خبرات السنين عللى أرض الملعب وكان القاسم المترك في النطر المفرح الذي تحقق ولله الحمد.

ذهبيـــــــــــــــــات

× علي عبد الله أبوعشرين، صلاح نمر، أمير كمال، التاج إبراهيم، أحمد آدم، ضياء الدين، محمد الرشيد، محمد هاشم التكت، بكري العقرب ، رمضان عجب، الغربال، بدأ الزلفاني بهولاء.

× سجلت الصوة حضورا أنيقا وبديعا وأعادت أيامها الخوالي.

× الحكم السعودي كان مصرا على الضغط على الأحمر في بداية اللقاء ولكن فأله خاب وتاه.

× ولكن نحمد له احتسابه لهدف الغربال الأول، لأن اللاعب كان متواجدا حزاء مدافع المولودية.

× المريخ حتى دقيقة الهدف الأول لم يكن كما نود ولكن هدف حمو أعاده للتوازن.

× هدف محمد الرشيد لوحة، وهدفي الغربال تحفة إنها أهداف السحرة.

× كل لاعبي المريخ كانوا ميه المية ، إلا أن بيبو كان أقل ولكنه عكس كرة الهدف الأول.

× الصورة الرائعة التي شكلتها الصفوى أعادت الاطمئنان للكافة.

× كلما عادت الصفوة وملأت الساحة ، فهذا أن يعني الأحمر بخير وعافية.

× ربع الساعة الأخيرة من شوط اللعب الأول ومعظم الشوط الثاني كانت السيادة كاملة للمريخ وكان بإمكان انهاء المواجهة بأهداف عديدة.

× أخطأ أمير كمال فسي بداية الشوط الثاني وهو يتقدم بغباء وسط لاعبي المولودية، لتقطع وتشكل خطورة عظيمة على أبوعشرين.

× ورد الغربال بهجمة مركزة ضاعت لأنه لم يحسن تقدير المساحة بينه والحارس الجزائيري.

× عندما حمل العقرب بالنقالة رأينا الشداد الداخلي لونه كحلي، وهذا لون محرم عند الصفوة يا بكري.

الذهبيـــة الأخيـــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نردد، ديل الصفوة وديل السحرة