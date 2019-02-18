المدرب السوري محروس يرد على الكاردينال بهذه الرسالة البليغة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رد المدرب السوري نزار محروس، على نفي مجلس الهلال للتفاوض معه لخلافة التونسي اراد الزعفوري والإشراف على تدريب الفريق حيث رد برسالة بليغة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (توتير) رصدتها (سودانا فوق) قال فيها (عن بُعد.. السمعة الطيبة والصورة النقية لأي كيان يأبى البعض بسلوكه المريض إلاّ أن يُشوّههما لتظهر الحقيقة خلاف ذلك عن قُرب…. ليتها استمرت المسافة بعيدة !!!).

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