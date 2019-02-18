مدرب غير محترم!!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ حتى كتابة هذه السطور لا اعرف من هو مدرب الهلال الجديد لكني اجزم انه عاطل وغير محترم .

@ عاطل لانه لو كان متعاقداً مع اي ناد ما امكنه خرق العقد والانتقال للازرق .

@ غير محترم لان المدرب الذي يراعي قيم المهنه واخلاقياتها لا يتولى فريق في خواتيم الموسم وقبل ساعات من مباراة تنافسيه مهمه .

@ المدرب المحترم لا يتعامل مع رئيس ناد يبدل الاجهزه الفنيه كما يبدل ملابسه .

@ المدرب المحترم يتولى الفريق مع بدايات الموسم وربما قبل ذلك ليشرف على التسجيلات والاعداد .

@ عموماً ما يحدث بالهلال مؤشر قوي للخروج من البطوله الافريقيه وربما المحليه .

@ عدم الاستقرار الفني لم يكن يوماً الطريق نحو البطولات والالقاب

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