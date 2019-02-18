نصر معمول بحب.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*اجتمع اهل المريخ لاجل المريخ

*تسابق الناس لعلاج المصابين

*وزحف الارتال صوب القلعة يعيدون تأهيلها

*وتوالت النفرات

*واشرقت المبادرات

*وبدأ الجمهور العودة للمدرجات

*فكان النصر جميلا وجليلا لانه نصر معمول بحب

*معمول بدون استراتيجيات وكيمان

*الجميع كان حينما يضع بصمته همه الاول المريخ

*لافي زول شارك لاجل عيون قريش الكبار ديل

*ولافي زول شارك ليمن علي علي اسد ليحني راسو ال راسو ده

*الهدف كان المريخ

*حتي الدم في العروق كان يجري بايقاع

*اوووو مريخ اوووو

*لذا كان نصرا معمول بحب

*ايها الناس

*اذا استمر هذا الحب

*حتما سنصنع انتصارات جديدة مصنوعة بحب

*نمشي خطوة خطوة

*عشان مانكشح الحب البجلبق في القلوب

*نفكر جيدا ونركز علي مباراة النجم

*يجب ان نتأهل علي حساب النجم تأهلا نصنعه بنفس الحب

*وكي نمارس الحب

*نترك الجدل البيزنطي

*نترك الماضي خلفنا

*نترك مناقراتنا

*ولانهدف للانتصار لذواتنا

*فقط نهدف للحب

*لحب الكيان الذي يجمعنا

*ولحب بعضنا

*لنصنع بالحب نصرا جديدا

*ايها الناس

*انسجام الاولاد سببه الاساسي الحب

*لذا ادوا بروعة مصنوعة بحب

*رب ضارة نافعة

*عقوبة الفيفا بحرماننا من التسجيلات

*اعطت الفرصة للاولاد

*لاثبات ذواتهم

*لانسجامهم

*لادائهم بدون توتر مغادرة الكشوفات

*تلك العقوبة خلقت انسجاما وعشرة ومحبة

*بدورها ولدت في نفوس الاولاد الثقة والغيرة الكانت مفقودة ياولدي

*عقوبة الفيفا بحرماننا من التسجيلات اعطتنا درسا بليغا في الصبر علي اللاعبين

*صبر بحب

*والصبر بحب يصنع لاعبا يؤدي بحب للشعار وحب للكيان وحب للجمهور وحب لكرة القدم

*ايها الناس

*اتفقنا واختلفنا قبل ذلك حول الزولفاني

*ننسي الفات

*لاننا الآن جميعنا يقولها وبحب

*زولفا مدربي

*نرفع له القبعات لان سقف طموحنا العربي قد ارتفع معه

*نرفعها بحب يازولفا

*ايها الناس

*الحبيب رمضان احمد السيد

*امس اشاد بالزعيم

*وحسب المكاسب والدولارات

*ورفع القبعة ولام الكسكتة

*رمضان ده قرب يجي

*نتخطي نجم تونس

*تلقاهو في العين لابس احمر وشايل علم

*برضو بحب

*رمضان فتر من الصفر

*بمناسبة الصفر

*لاعبين متين ناس كيسو طار؟؟

*غايتو يافطومة ياختي

*هلالكم كلو يوم يطير كيس لما تطيروا الكسكتة

*طيروها بحب

*يمكن تفارقوا الصفر الساكنكم بحب

*لكن حب الصفر ماعذري ياروشا

*الحب العذري مابحرج

*بحرج حب الحركات

*ايها الناس

*لسة دي ما آخر محطة

*ايدينا ياولد

*ايديييينا للبلد

*والنهائي ما مستحيل

*ولكل مقام مقال

*اذا تواصل الحب

*سنذهب لعين الامارات بعين ترنو للبطولة

*ووقتها العين مابتعلو علي الحاجب

*يسمو الحاجب علي العين برضك بحب

*ايها الناس

*كان كل شئ رائعا في تلك الامسية

*عدا خروج بكري مصابا

*برغم ان علاج بكري قد تم بحب

*انا ماطبيب

*لكن عييت قبل كده

*واخاف ان يكون بكري قد شارك تحت تأثير التخدير

*مجرد خوف

*لان في ذلك تهديد بخسارة اللاعب وتقصير عمره بالملاعب

*نحن لاننشد بطولة نفقد بسببها خدمات لاعب في قمة النضج الكروي

*بكري ثروة تفوق ملايين البطولة العربية

*الحفاظ عليه واجب كبير

*والابقاء عليه اطول فترة في الميادين هدفا اساسيا

*لذا

*تاني بقول

*نفكر في علاج جذري لعلة بكري

*نبطل عند ومكابرة

*فنحن في عصر الحب

*اسمع ان هناك اتجاه لارسال بكري للقاهرة لمواصلة العلاج

*وسمعت تحت تحت انو علاج مصر جراحة

*جراحة في اكبر عضلة في رجل بكري وفي عمر بكري كيف بس؟

*فرصة العلاج الناجع وبدون جراحة متوفرة

*وعلي لجنة اطباء المريخ ان تخرج من صمتها وتسمعنا الرأي الصواب

*نقنع من بكري مباراتي النجم

*لنستمتع ببكري في النهائي باذن واحد احد

*فكروا بحب ثم قرروا بنفس الحب

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*المطابع رب رب رب تطبع لينا

*والدولار يمرمط في الناس مطلع عينا

*وكت اصلا مابنزل يا والينا

*الربربه شنو الفينا!

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال رب رب رب مابتغنينا الإنتاج يا بلدينا

والي لقاء

سلك