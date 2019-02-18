نصر معمول بحب.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*اجتمع اهل المريخ لاجل المريخ
*تسابق الناس لعلاج المصابين
*وزحف الارتال صوب القلعة يعيدون تأهيلها
*وتوالت النفرات
*واشرقت المبادرات
*وبدأ الجمهور العودة للمدرجات
*فكان النصر جميلا وجليلا لانه نصر معمول بحب
*معمول بدون استراتيجيات وكيمان
*الجميع كان حينما يضع بصمته همه الاول المريخ
*لافي زول شارك لاجل عيون قريش الكبار ديل
*ولافي زول شارك ليمن علي علي اسد ليحني راسو ال راسو ده
*الهدف كان المريخ
*حتي الدم في العروق كان يجري بايقاع
*اوووو مريخ اوووو
*لذا كان نصرا معمول بحب
*ايها الناس
*اذا استمر هذا الحب
*حتما سنصنع انتصارات جديدة مصنوعة بحب
*نمشي خطوة خطوة
*عشان مانكشح الحب البجلبق في القلوب
*نفكر جيدا ونركز علي مباراة النجم
*يجب ان نتأهل علي حساب النجم تأهلا نصنعه بنفس الحب
*وكي نمارس الحب
*نترك الجدل البيزنطي
*نترك الماضي خلفنا
*نترك مناقراتنا
*ولانهدف للانتصار لذواتنا
*فقط نهدف للحب
*لحب الكيان الذي يجمعنا
*ولحب بعضنا
*لنصنع بالحب نصرا جديدا
*ايها الناس
*انسجام الاولاد سببه الاساسي الحب
*لذا ادوا بروعة مصنوعة بحب
*رب ضارة نافعة
*عقوبة الفيفا بحرماننا من التسجيلات
*اعطت الفرصة للاولاد
*لاثبات ذواتهم
*لانسجامهم
*لادائهم بدون توتر مغادرة الكشوفات
*تلك العقوبة خلقت انسجاما وعشرة ومحبة
*بدورها ولدت في نفوس الاولاد الثقة والغيرة الكانت مفقودة ياولدي
*عقوبة الفيفا بحرماننا من التسجيلات اعطتنا درسا بليغا في الصبر علي اللاعبين
*صبر بحب
*والصبر بحب يصنع لاعبا يؤدي بحب للشعار وحب للكيان وحب للجمهور وحب لكرة القدم
*ايها الناس
*اتفقنا واختلفنا قبل ذلك حول الزولفاني
*ننسي الفات
*لاننا الآن جميعنا يقولها وبحب
*زولفا مدربي
*نرفع له القبعات لان سقف طموحنا العربي قد ارتفع معه
*نرفعها بحب يازولفا
*ايها الناس
*الحبيب رمضان احمد السيد
*امس اشاد بالزعيم
*وحسب المكاسب والدولارات
*ورفع القبعة ولام الكسكتة
*رمضان ده قرب يجي
*نتخطي نجم تونس
*تلقاهو في العين لابس احمر وشايل علم
*برضو بحب
*رمضان فتر من الصفر
*بمناسبة الصفر
*لاعبين متين ناس كيسو طار؟؟
*غايتو يافطومة ياختي
*هلالكم كلو يوم يطير كيس لما تطيروا الكسكتة
*طيروها بحب
*يمكن تفارقوا الصفر الساكنكم بحب
*لكن حب الصفر ماعذري ياروشا
*الحب العذري مابحرج
*بحرج حب الحركات
*ايها الناس
*لسة دي ما آخر محطة
*ايدينا ياولد
*ايديييينا للبلد
*والنهائي ما مستحيل
*ولكل مقام مقال
*اذا تواصل الحب
*سنذهب لعين الامارات بعين ترنو للبطولة
*ووقتها العين مابتعلو علي الحاجب
*يسمو الحاجب علي العين برضك بحب
*ايها الناس
*كان كل شئ رائعا في تلك الامسية
*عدا خروج بكري مصابا
*برغم ان علاج بكري قد تم بحب
*انا ماطبيب
*لكن عييت قبل كده
*واخاف ان يكون بكري قد شارك تحت تأثير التخدير
*مجرد خوف
*لان في ذلك تهديد بخسارة اللاعب وتقصير عمره بالملاعب
*نحن لاننشد بطولة نفقد بسببها خدمات لاعب في قمة النضج الكروي
*بكري ثروة تفوق ملايين البطولة العربية
*الحفاظ عليه واجب كبير
*والابقاء عليه اطول فترة في الميادين هدفا اساسيا
*لذا
*تاني بقول
*نفكر في علاج جذري لعلة بكري
*نبطل عند ومكابرة
*فنحن في عصر الحب
*اسمع ان هناك اتجاه لارسال بكري للقاهرة لمواصلة العلاج
*وسمعت تحت تحت انو علاج مصر جراحة
*جراحة في اكبر عضلة في رجل بكري وفي عمر بكري كيف بس؟
*فرصة العلاج الناجع وبدون جراحة متوفرة
*وعلي لجنة اطباء المريخ ان تخرج من صمتها وتسمعنا الرأي الصواب
*نقنع من بكري مباراتي النجم
*لنستمتع ببكري في النهائي باذن واحد احد
*فكروا بحب ثم قرروا بنفس الحب
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*المطابع رب رب رب تطبع لينا
*والدولار يمرمط في الناس مطلع عينا
*وكت اصلا مابنزل يا والينا
*الربربه شنو الفينا!
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال رب رب رب مابتغنينا الإنتاج يا بلدينا
والي لقاء
سلك
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