دونالد ترامب صدّق بوتين وكذّب الاستخبارات الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لم يصدق ترامب تقارير الاستخبارات الأمريكية التي أكدت وجود صواريخ كورية شمالية يمكنها بلوغ الأراضي الأمريكية، وأصغى لبوتين الذي كذّب المخابرات الأمريكية.

وقال القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو ماكابي لقناة CBS، إن الرئيس دونالد ترامب لم يصدق التقرير لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بأن بيونغ لا تملك مثل هذه الصواريخ.

وأضاف ماكابي: “عندما أعلن موظفو الاستخبارات أن التأكيد الروسي لا يتوافق مع التقارير الاستخباراتية، رد عليهم ترامب بالقول: “لا يهمني ذلك، أنا أثق بالرئيس بوتين”.

وأشار ماكابي إلى أنه مصدوم لعدم رغبة ترامب في معرفة الوضع الحقيقي للأمور التي تواجهه يوميا.

وفي وقت سابق، كشف تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، عن وجود قاعدة عسكرية “لم يعلن عنها” في كوريا الشمالية تستخدم مقرّا لكتيبة صواريخ استراتيجية من طراز “نودونج-1” البالستية متوسطة المدى.

وقال التقرير، إن القاعدة “تلعب دورا رئيسيا في تطوير الصواريخ الباليستية التي يمكنها الوصول إلى كوريا الجنوبية واليابان، بل ومنطقة غوام الأمريكية في غرب المحيط الهادئ”. روسيا اليوم

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