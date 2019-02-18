فترات الولاية الرئاسية….ما بين التعديل والتأجيل…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

للوهلة الأولى، يبدو وكأنّ هناك ارتباطاً بين ما يجري في الشارع، والإعلان عن تأجيل اجتماع اللجنة البرلمانية الطارئة المكوّنة من أعضاء بالمجلس الوطني لمناقشة التعديلات الدستورية خاصة المادة (57) المتعلّقة بفترات الولاية الرئاسية، والمادة (178) الخاصة بتوسيع صلاحيات وسلطات المركز فيما يتعلق بالولايات، لكن الأمر في حقيقته.. ليس هناك أدنى رابط أو صلة بين الموضوعيْن المتنافريْن، فالاحتجاجات في الشارع لم تصل مرحلة إجبار الدولة أو أحزاب الحكومة وإكراهِها على إبطاء تعديل الدستور أو إيقاف تعديلاته من أساسها..!

ومعروف أن اللجنة الطارئة المعنيّة، تكوَّنت قبل شهرين تقريباً للنظر ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية حتى تتمكّن الهيئة التشريعية القومية من إجازتها في أبريل المقبل، ومعها بعض القوانين، وكان هناك جدال سياسي داخل الكتل الحزبية بالبرلمان، تفاوَت ما بين الرفض والقبول، ولم يُحدُث بينها توافُق بعْد حول أيٍّ من هذه التعديلات على مواد الدستور، وحول قانون الانتخابات، هذا سبَق الاحتجاجات، وكان قبل اندلاعها.

ثم أن عملية التعديل وتأجيل اجتماع اللجنة، لا يحتمِل كل هذه الضجّة التي أُثيرت حوله، وتسبَّب نقص المعلومات وعدم إلمام بعض وسائل الإعلام والصحف وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي، في إثارة الغُبار والضجّة والتأويلات والتفسيرات التي يتناقلها الناس، بل ذهب المعارضون في توهُّمِهم بأن التظاهُرات شكّلت ضغطاً على أهل الحُكم للتخلّي من فكرة التعديل الدستوري ـ في إشارة لرفض ترشيح البشير لدورٍة رئاسية جديدةٍ وقطع الطريق أمامه..

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كل ذلك هباء.. فواضِح أن اللجنة التي كانت ستقوم بعمل إجرائي بعقد أول اجتماع لها ضُرِب له موعد بالأمس، وأجلت اللجنة اجتماعها بسبب تغيُّب عضويتها، فحتى رئيستها غائبة بالفعل في عاصمة عربية في الجوار، كما لم تشمل الدعوة للاجتماع الذي تأجّل عدداً كبيراً من عضوية اللجنة الطارئة، إضافة إلى أنه لم يكُن مطلوباً من اللجنة أن تقطع رأياً في اجتماعها الأول، ولن تقول رأياً قاطعاً في كل اجتماعاتها وخُلاصات عملها، بل ترفع تقريراً يحتوي على مُقترحات تعديل للبرلمان الذي سيبُتّ في الأمر، ويقرر ما إذا كانت التعديلات ستمُر أم لا بالإجازة وقبول التعديل… وليس بخافٍ على أحد أن مشروعات التعديل يجب أن تَصِل للبرلمان من الجهات المخوّل لها إيصالها واقتراحها، سواء أكانت رئاسة الجمهورية أو الجهاز التنفيذي، وهذا لم يتم حتى الآن ليُقال كل هذا الحديث وظلاله عن تأجيل النظر في التعديل..!

الغرض السياسي، ومن تُحدّثه نفسه بصناعة الفقاقيع والفرقعات الإعلامية والتضليل، هو الذي روَّج لهذا الخبر، واعتُبر كأنّه استجابة لضغوط الشارع على السلطة القائمة أجبرها على تقديم تنازُلات كبيرة تتلخّص في ما يشبه التخلّي عن فكرة ترشيح البشير.. هذا لا يعني أنه ليس هنالك من له آراء وأفكار حتى من داخل المؤتمر الوطني، يرى بعدم إجراء أي تعديل على الدستور والمادة (57)، وعدم إتاحة فرصة ترشُّح البشير مرة أخرى، فهناك أصوات قليلة جداً داخل صف المؤتمر الوطني تُعارِض التعديلات الدستورية، لكن مع ذلك، ليس بين التأجيل ورفض التعديل من علاقة بما يدور في الساحة السياسية من جدل واحتجاج وتظاهُر.

من نافلة القول بالطبع، أن جمهرة من المُعارضين ومؤيِّدي التظاهُرات، ظنوا أن ما جرى في الشارع من احتجاج وتظاهُر، هو السبب وراء وقف اجتماع اللجنة الطارئة لتعديل الدستور، وكأنهم هُم الفرسان على صهوات جياده مُفرِضو الأمر الواقع وجعلوا أحزاب الحكومة تتراجع وتتخلّى عن فكرة تعديل الدستور، والبعض منهم أيضاً ظنّ أن المؤتمر الوطني سعى إلى هذه الخطوة لتهدئة الشارع، وإرسال رسالة يُعلن من خلالها أنه ليس حريصاً على هذه التعديلات التي تسمح بالتجديد لترشيح رئيسه.. كل هذه الترهات تتناقلها بعض مجالس السياسة، ولعلَّ التوقيت غير المقصود وتزامُن الإعلان عن تأجيل الاجتماع له توابعه..

كلٌ يُغنِّي على ليلاه..