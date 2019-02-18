شركة هواكان الصينية تعتزم إنتاج “10” كيلو ذهب شهرياً بنهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كَشف مدير القطاع الشمالي بالشركة السودانية للموارد المعدنية محمد عبد الكريم بابكر، عن تَوقُّعات بإنتاج شركة هواكان الصينية للتعدين “10” كيلو ذهب شهرياً في منطقة الباقير بنهر النيل، فيما أعلنت الشركة الصينية الحائزة على مربعات للتعدين بالمنطقة، تقديم تبرُّع للجنة تطوير المنطقة بمبلغ “10” ملايين جنيه، وأكّدت استمرارها في تقديم الدعم لمُجتمع المنطقة، والتزامها بتنزيل بنود اتّفاق الرضاء المُجتمعي بين الشركة ولجنة تطوير المنطقة.

وقطع نائب المدير العام للشركة الصينية وانق شي شين، بأنّ عملهم في المنطقة سيصحبه تقديم الدعم للمشروعات الخدمية كافّة بالمنطقة من المياه والتعليم والصحة، مُوضِّحاً أنّ العلاقة بين الطرفين يَسُودَها التفاهم والتطلُّع للعمل والإنتاج، وتعهّد بمُعالجة أيِّ مُشكلة تُواجه العاملين بالشركة، لافتاً إلى اهتمامهم بتوفير أفضل بيئة عمل لتحفيز الإنتاج، وقطع بأنّ الدعم المُخصّص للمنطقة سيستمر بلا تَوقُّفٍ.

فيما كشف ممثل الشركة السودانية للموارد المعدنية عمر محمد عمر، عن تفاصيل الاتّفاق، مُشيراً إلى أنّ الشركة قدمت بالفعل سيارة إسعاف جديدة دعماً لأهل الباقير وشيكاً بقيمة “10” ملايين جنيه، وتخصيص كيلو سنوياً للمنطقة، وطلمبة مياه تعمل بالطاقة الشمسية تضخ ألف متر مكعب في اليوم، مُشيراً لأهمية التوافق مع المجتمع العملي لتنقية الأجواء للعمل والإنتاج، لافتاً إلى أن الشركة جلست مع لجنة تطوير المنطقة في مُفاوضاتٍ لمدة 9 أشهر تكلّلت بالاتّفاق على البنود التي خرجت عليها، وقال إنّ الشركة مُستعدة لبدء الإنتاج بأحدث المُعدّات والآليات.