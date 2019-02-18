مالية الخرطوم: بدء صرف فروقات أجور العاملين لشهر يناير

كشفت وزارة المالية ولاية الخرطوم عن بدء صرف فروقات أجور العاملين بوحدات الولاية لشهر يناير الماضي، في وقت أكدت فيه دعمها لاتحاد نقابات عمال الولاية. وأكد صلاح علي أحمد وزير المالية بالولاية بحسب (smc) أهمية تبني الاتحاد لمشروعات إنتاجية ذات رؤية مستقبلية مستدامة، بجانب الاهتمام بتفعيل المؤسسة التعاونية للعاملين وتوفير السلع بسعر الإنتاج، مشيراً إلي ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب ومحاربة زيادة البطالة. Advertisements وفي السياق أشار هاشم التوم رئيس اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم إلي المبادرات التي ينتهجها الاتحاد للمساهمة في رفع المعاناة عن العاملين عبر حزمة من المساهمات، كاشفاً عن شراكات مع المنتجين والمصانع لتوفير السلع التموينية والخضروات واللحوم، مشيداً بدعم ومساهمة وزارة المالية ورعايتها لكافة مشروعات الاتحاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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