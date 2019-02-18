أمريكا: لن يتم فرض أي حلول خارجية على السودان

قال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، سيريل سارتر، كبير المستشارين لأفريقيا بمجلس الأمن القومي، إن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية، داعياً الحكومة إلى احترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم، كما طالب الجانب الآخر بالالتزام بالسلمية ذاتها.

وبحث سارتر مع مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، يوم الإثنين، في القصر الرئاسي بالخرطوم، سير المرحلة الثانية من عملية الحوار الأمريكي السوداني.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية الالتزام بالحوار مع واشنطن في القضايا ذات الاهتمام المشترك كافة.

وقال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي في تصريح صحفي عقب اللقاء “عقدت لقاءً مثمراً وبناءً مع مساعد رئيس الجمهورية، وجئت لمواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح، بما يقود إلى إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب”.

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وأوضح سارتر بحسب وكالة السودان للأنباء – أنه ومع مزيد من الصبر ستتمكن الحكومة من إيجاد حل سياسي، وأنه لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان.

ولفت إلى أنه ومن خلال العمل المشترك سيجد البلدان طريقهما إلى شراكة قوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)