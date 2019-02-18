تفاصيل جديدة في قضية شبكة تتاجر بالبشر

استمعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي خالد رمضان أمس، لأقوال شاهد الاتهام الأخير في قضية اتهام شبكة تتكون من (3) متهمين، بينهم أجنبي، يواجهون تهمة الاتجار بالبشر بتهريب (19) ضحية إلى دولة ليبيا، وقال الشاهد يتبع لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر، إن الذين يقومون بعملية التهريب والاتجار بالبشر يتم ضبطهم على الحدود السودانية الليبية، وإن المهاجرين يبدأون سفرهم من دولة السودان، موضحاً أن الفيديوهات المنتشرة حول تعذيب الضحايا بعد الاتجار بهم هي صحيحة، ونفي معرفته بالمتهمين، وتقدم ممثل الدفاع بطلب التمس فيه إغلاق ملف قضية الاتهام، إلا أن الاتهام اعترض.

وقال بحسب صحيفة آخر لحظة إن لديهم مستند اتهام يعتبر مهماً وجوهرياً، إذ أنه يحتوي على إفادات الضحايا، والتمس رفض طلب الدفاع وإمهالهم فرصة أخيرة لتقديم المستند، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لعرض مستند الاتهام أمامها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)