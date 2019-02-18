النصر السعودي يخرج بـ 3 قرارات من الاجتماع التنسيقي لمباراته أمام أجمك الأوزبكي

عُقد عصر اليوم الاثنين، في استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة النصر السعودي، غدا الثلاثاء، في الملحق الآسيوي المؤهل لدور أبطال آسيا 2019م أمام نادي أجمك الأوزبكي. وقد مثل النصر خلال الاجتماع مدير الفريق الكابتن محسن الحارثي وإداري الفريق الأول الأستاذ خالد الغنيمان وسكرتير الإدارة العامة لكرة القدم الأستاذ بدوي دسوقي. Advertisements وتقرر خلال الاجتماع مايلي : 1. تبدأ المباراة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. 2. سيتم فتح مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة 3:30 عصرًا. 3. يدخل النصر مباراة الغد بالطقم الأساسي الأصفر والأزرق، في حين سيدخل نادي أجمك الأوزبكي بالطقم الأبيض .

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