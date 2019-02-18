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بعد اتهامه باغتصاب سيدة.. لعبة "فيفا" تحذف رونالدو من غلافها

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قامت الشركة المنتجة للعبة FIFA، بحذف صورة هداف يوفنتوس والدوري الإيطالي من على غلاف نسخة FIFA 19، ووضعت بدلًا منه الثلاثي وباولو ديبالا وكيفن دي بروين.

 

وأوضحت الشركة أنها حذفت الصورة بسبب مشاكله الأخيرة مع الضرائب الإسبانية، واتهامه باغتصاب سيدة أمريكية، قبل عشر سنوات.

 

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وقالت مصادر إن الصورة العامة لرونالدو تأثرت بمشاكله مع السلطات الإسبانية، رغم حسمها مؤخرًا بدفع مبلغ مالي كبير، وتجنبه الحبس وعلاقاته النسائية، واتهامه مؤخرًا باغتصاب كاثرين مايورغا قبل عشر سنوات في لاس فيغاس.

 

وترى شركة EA المنتجة للعبة ”فيفا“ أن قائد البرتغال لم يعد وجهًا مناسبًا لها، وحذفت صورته بشكل مفاجئ من غلاف النسخة الرقمية للعبة في 2019،.

 

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