حقيقة تفاوض يوفنتوس مع محمد صلاح

كشف المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتيشي، اليوم الاثنين، حقيقة المفاوضات مع اللاعب المصري محمد صلاح. Advertisements وقال باراتيشي لراديو راي الإيطالي أن يوفنتوس في الوقت الحالي ضم صلاح فقط في لعبة الفانتازي، ونحن في فبراير لذا لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في يونيو“. وأضاف : نحن فخورون بأننا جلبنا آرون رامسي إلى يوفنتوس، ستكون صفقة رائعة.

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