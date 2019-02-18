طقس السعودية.. الأرصاد تحذر من تقلبات في بعض مناطق المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة ستبدأ غدًا الثلاثاء في الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، ومكة المكرمة.
كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأوضحت ” الأرصاد ” أن التنبيه يشمل الدوادمي، ووادي الدواسر، عفيف، القويعية، الأفلاج، السليل، والأجزاء المجاورة؛ حيث يبدأ من الساعة 17:00 مساء اليوم، إلى الساعة 5:00 من فجر غد الثلاثاء.
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