البنك الزراعي : 1050 جنيهاً السعر التركيزي لجوال الذرة

أعلن البنك الزراعي السوداني، أن السعر التركيزي للذرة إنتاج الموسم 2018- 2019، ألف وخمسون جنيهاً للجوال (1050)، بدلاً عن 500 جنيه السعر التركيزي الذي تم إعلانه مسبقاً نهاية العام الماضي وتمت عمليات “السلم” وفقاً له.

وشهدت عدد من ولايات السودان خاصة ولاية القضارف إنتاجاً وفيراً لمحصول الذرة بأنواعه المتعددة، فيما لا تزال تجري عمليات الحصاد لمساحات كبيرة مزروعة بالذرة الذي وصل سعره قبل فترة إلى ألف جنيه قبل إعلان البنك الزراعي السعر التركيزي الجديد.

وناشد المدير العام للبنك الزراعي السوداني صلاح الدين حسن أحمد، المزارعين في جميع مناطق الإنتاج بالولايات المختلفة، بالتوجه لفروع البنك لسداد ما عليهم من مديونيات بصيغة السلم وفقاً للسعر التركيزي الجديد.

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وأضاف أحمد بحسب الشروق – أن البنك الزراعي سيقبل سداد جميع المديونيات المستحقة لتمويل الآليات والمعدات الزراعية، وأيضاً يمكن تسلم مقدم الحاصدات الزراعية والآليات الأخرى عينياً من محصول الذرة بالسعر المعلن.

يشار إلى أن البنك الزراعي السوداني قد أكمل استعداده للقيام بشراء فائض الإنتاج من محصول الذرة من المزارعين، ويتوقع إنتاجية عالية للذرة هذا الموسم تفوق الخمسة ملايين طن وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة والغابات الاتحادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)