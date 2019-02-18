ممتاز: تركيا تدعم جهود الاستقرار السياسي بالسودان

قال وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز مبعوث رئيس الجمهورية إلى تركيا، إن القيادة التركية أكدت موقفها الداعم للسودان في القضايا السياسية والاقتصادية والدبلوماسية كافة، ودعم جهود الاستقرار الكامل في السودان في هذه المرحلة السياسية.

وعاد ممتاز الذي سلم نائب الرئيس التركي رسالة خطية من الرئيس البشير لشقيقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى البلاد فجر الإثنين.

وقال ممتاز في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، إن الزيارة كانت ناجحة وحققت أهدافها، وأوضح أن الوفد التقى بجانب نائب الرئيس التركي مسؤول ملف العلاقات التركية السودانية د. فؤاد أوقطاي.

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وأشار بحسب شبكة الشروق – إلى أنه تم خلال لقاء ووزير الخارجية تشاووش أوغلو، نقاش حول مسار العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها إبان زيارة الرئيس التركي إلى السودان أخيراً، والعمل على تذليل الصعوبات وما تواجهها من عقبات، وإيجاد تسهيلات لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولتين.

وأشار ممتاز أيضاً إلى أن الوفد التقى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلمز، حيث تم التباحث حول تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين المؤتمر الوطني وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

يشار إلى أن الوفد السوداني عقد ندوة بمقر مركز التفكير الاستراتيجي التركي حول العلاقات السودانية التركية والحوار الوطني السوداني ومآلات الاستقرار في السودان، شهدها لفيف من القيادات السياسية والإعلامية ونخب أكاديمية تركية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)