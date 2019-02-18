السودان يؤكد اعتزامه شراء أسلحة من روسيا

أكد المدير الإداري لمؤسسة الصناعات العسكرية السودانية إبراهيم عبدالباسط، أن السودان يهتم بشراء أسلحة روسية للمشاة، وكذلك الحصول على تكنولوجيا لإنتاج العربات المدرعة، وذكر عبدالباسط أن اجتماعات ستعقد مع ممثلي الشركات الروسية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2019 لبحث تفاصيل الموضوع.

وأشار المسؤول السوداني، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم، إلى أن هناك لقاءات متفق عليها مع شركات روسية، مضيفا: "نحن مهتمون بالأسلحة الروسية للمشاة والتقنيات لإنتاج العربات المدرعة"، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

يذكر أن المعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) بدأ، أمس، في أبو ظبي بالإمارات ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، فيما وقعت القوات المسلحة الإماراتية عدة صفقات بقيمة تزيد على أربعة مليارات درهم "مليار دولار"، مع شركات محلية وأجنبية منذ بداية الحدث.