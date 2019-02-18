السودانيين بالخارج.. ماذا فعلوا لدعم المحتجين؟ (تقرير)

كان للسودانيين في الخارج دورًا في دعم أشقائهم المتظاهرين داخل البلاد، حيث نظموا وقفات وتظاهرات في الدول التي يعيشون بها، وذلك احتجاجًا على تفاقم الأوضاع في السودان، مطالبين برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

فشهدت العاصمة الأميركية واشنطن، وعواصم أوربية عديدة وقفات احتجاجية نظمها مئات السودانيين بالخارج لمؤازرة الحراك الشعبي الداعي لتنحي نظام الرئيس عمر البشير.

وتجمع عدد كبير من المهاجرين السودانيين أمام مبنى البيت الأبيض في واشنطن دي سي، هاتفين بشعارات مناوئة للحكومة ومطالبين برحيل النظام.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤيد حراك المقاومة في السودان للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، الذي يواجه منذ نحو شهرين احتجاجات شبه مستمرة ينظمها وينسق لها تجمع المهنيين السودانيين بالاتفاق مع قوى رئيسية في المعارضة.

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وكذلك نظم تحالف القوى السياسية بالمملكة المتحدة وايرلندا بالتعاون مع تجمع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والناشطات والشباب مظاهرة يوم السبت 16 فبراير 2019م، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك دعماً لشعبنا في انتفاضته للخلاص من نظام الفساد والاستبداد.

وقد شارك في التظاهرة عدد كبير من السودانيين والسودانيات وكان اللافت فيها الوجود المكثف للشباب السوداني من الجنسين من جيل الإنقاذ الذين نشأوا وتربوا في بريطانيا وحضروا للمشاركة من لندن وخارجها بمبادرة منهم وتلبية للنداء الذي وجه لهم للحضور والمشاركة في هذه التظاهرة المصيرية حتى يرتبطوا بقضايا وطنهم، وقد انعكس ذلك في المظاهرة التي احتشدت بهم وتولوا دوراً رئيسياً فيها بالهتاف بلكنة لا تخطئها الأذن كما قاموا بالتلويح بالعلم السوداني تعبيراً عن رفضهم التام لنظام الإبادة والعمالة والفساد.

وجاءت هذه التظاهرة عقب الصفعات التي تلقاها النظام في الأيام القليلة الماضية من المجتمع الدولي حيث قام الشباب بدور كبير عبر كل وسائل الاتصال المعلومة وحتى وسائل التواصل الاجتماعية منها بتوعية المجتمع الدولي بجرائم النظام الوحشية ضد الإنسانية وأدان المتظاهرون العنف المفرط الذي يستخدمه النظام ضد المتظاهرين السلميين العزّل.

كما أدانو عمليات التعذيب الممنهج والقتل واقتحام المنازل وانتهاك الحرمات وهتك الأعراض والاغتصاب خاصة الذي حدث مؤخراً في دارفور، كذلك طالب المحتجون مجلس الأمن بإيفاد بعثة لمراقبة حالات انتهاك حقوق الإنسان في السودان وما يهددها من ممارسات النظام المفرطة في العنف ومنعه لحرية التعبير والتظاهر بالرغم من أنهما من حقوق الإنسان الأساسية كذلك طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية التي تمارسها الأجهزة الأمنية الملثمة والمجهولة الهوية لسلطات النظام.