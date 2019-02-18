مليون يورو شهرياً من الشركة الفلبينية الي السودان

قال مسؤول حكومي بارز، إن الشركة الفلبينة التي فازت بعطاء تشغيل الميناء الجنوبي للحاويات ستقوم باستيعاب نحو ألف من العمال من جملة 6500 عامل مسجل، وستدفع مليون يورو شهرياً للحكومة خلال السنوات السبع الأولى رسوماً ثابتة.

قال وكيل وزارة المالية عمر فرج الله، لوكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا"، إن الشركة ستقوم بذلك بموجب العقد الموقع مع الحكومة.

وأوضح فرج الله أن اختيار الشركة لتشغيل الميناء تم بعد عطاءات من أربع شركات عالمية وأنها قدمت 530 مليون يورو كمقدم عطاء يدفع 410 مليون يورو مقدماً على أن يتم تحصيل المتبقي خلال أربع سنوات على أن تتحصل هيئة الموانئ البحرية على 14 بالمئة من جملة الناتج دون أن تتحمل الحكومة أي خسائر.

وقال إن الغرض من الاتفاق هو تطوير أداء الميناء وزيادة السعة المناولة، وتابع "الآن الميناء يستوعب فقط 480 ألف حاوية في العام، وأن (المستثمر) سيبذل الجهد للوصول إلى أكثر من مليون حاوية".

وأشار إلى أن الشركة الفلبينة تقوم بتحصيل الرسوم من مناولة الحاويات والنقل والتخزين.

ونبه فرج الله إلى أن عوائد الرصيف والإرشاد البحري تعد سيادية يتم تحصيلها من قبل الهيئة، لافتاً إلى أنه بعد السنوات السبع -أي نهاية العقد- يتحول القسط الشهري إلى مليون وخمسمئة ألف يورو شهرياً، وزيادة نسبة الدخل الإجمالي إلى 16 بالمئة.