"قمر العشية" يجمع ما بين نجود عجب وسليمان عطية

تعتزم الفنانة نجود عجب إطلاق ألبوم جديد بعنوان “قمر العشية” يحتوي على ثمانية أغنيات أربع أغنيات خاصة والأخريات مسموعات، من كلمات وألحان سليمان عطية.

الألبوم الجديد للفنانة الشابة نجود عجب أربعة أغنيات خاصة من ضمنهم قمر العشية التي تحمل اسم الألبوم وأربعة أغنيات مسموعة.

في هذا الألبوم تعاونت نجود مع عدد من الشعراء أبرزهم الشاعر والملحن سليمان عطية صاحب أغنية “قمر العشية”.

الفنانة الشابة نجود عجب ولدت وترعرعت بولاية الجزيرة بمنطقة المسلمية، بزغ نجمها من خلال أدائها لمدائح الرسول صلى الله عليه وسلم، لفضائية ساهور وقدمت أكثر من 150 مدحة.

كانت انطلاقتها في المديح بأشهر مدارس المديح النبوي في السودان، والرواد مثل أولاد حاج الماحي والشيخ حياتي والشيخ المجذوب والشيخ خالد، وأشعار الإمام الشافعي وابن الفارض.

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الفنانة نجود من خريجي برنامج نجوم الغد بفضائية النيل الأزرق الذي يقدمه الأستاذ بابكر صديق، وقد نالت المركز الثالث وشهادة تقديرية.

ومن أشهر المدائح التي رددتها (مدحة شيخ الجيلي الحفيان، مدحة سلطانة الزبيدي، مدحة السعي بين الصفا والمروة، صلاة الله الباعثنا،مدحة مسجد الخيف) وغيرها من الكثير من المدائح الرائعة.

واتجهت نجود في الفترات السابقة لأداء الأغانيات التراثية، مراقبون يعتبرون أن الفنانة تسير بخطوات ثابتة نحو التميز من خلال التنوع في أغنياتها.

هذا وقالت نجود أنها تواصل في أنتاح مزيد من الأعمال وأنها سوف ترى النور قريبا آخرها عمل بعنوان (قال الوطن) للشاعر خالد شقوري.