رئيس الوزراء: وجود احتياطات كبيرة من معظم المعادن

ونوه لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمعرض وملتقى التعدين الدولي الرابع، بأن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات إقليمية وعالمية، خاصة أن اقتصاديات الدول الإفريقية المنتجة للمعادن تعتمد على تصديرها في شكل خام مما يفقدها القيمة المضافة وخلق فرص عمل مستدامة.
وأفاد أن هذه التحديات تفرض على هذه الدول واجبا أخلاقيا لبناء شراكات ناجحة في زيادة التمويل ونقل التقانة.
وأكد معتز التزام الحكومة بفتح ابواب السودان للمستثمرين تحقيقا للشراكات النافعة، مشيرا لوجود قانون استثمار جاذب ومشجع خاصة في مجال التعدين، داعيا المؤتمرين لخلق قنوات تواصل حقيقية للنهوض باقتصاديات دولهم.وقال إن حكومة السودان تسعى لبناء وطن قوي ومؤثر في محيطيه الإقليمي والدولي من خلال تحقيق الاستقرار والنمو.
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