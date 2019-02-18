الطيب صالح .. "عبقري الرواية العربية"

تمر اليوم 18 فبراير الذكرى العاشرة لرحيل الأديب السوداني الألمعي الطيب صالح الذي لقب بـ(عبقري الرواية العربية) ، توفي بلندن عن عمر يناهر 79 عاماً.

الطيب صالح اكتسب شهرته العالمية من روايته الشهيرة “موسم الهجرة إلى الشمال” التي ناقشت الصدام بين الشرق والغرب، وقد نشرت لأول مرة في عام 1966.

كانت صرخة الميلاد بقرية “كرمكول” ريفي مدينة مروي بالولاية الشمالية ، وتلقى تعليمه في وادي سيدنا وفي كلية العلوم في الخرطوم.

عمل بالتدريس ثم عمل في الإذاعة البريطانية في لندن، كما نال شهادة في الشئون الدولية في إنجلترا،وشغل منصب ممثل اليونسكو في دول الخليج ومقره قطر في الفترة 1984 – 1989.

صالح لديه أعمال أدبية خالدة كـ(عرس الزين،موسم الهجرة الي الشمال،دومة ودحامد، بندر شاه،مريود)، أعماله تلك تعكس مستويات معقدة ومتشابكة تجربة الكاتب التي اتسمت بالغني والخصوبة.

رائعته “موسم الهجرة للشمال” في تسعينيات القرن الماضي منعتها السلطات من التداول بحجة تضمنها مشاهد ذات طابع جنسي.

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الرواية اختيرت ضمن أفضل مئة رواية في التاريخ الإنساني وفق قرار اتخذه مئة من كبار الكتّاب الذين ينتمون إلى 54 دولة.

في مارس 2007 فاز الطيب صالح بجائزة ملتقى القاهرة للإبداع الروائي.

الراحل المقيم:

“من أين أتى هؤلاء؟ ” السماء ما تزال صافية فوق أرض السودان أم أنّهم حجبوها بالأكاذيب ؟ هل مطار الخرطوم ما يزال يمتلئ بالنّازحين ؟ يريدون الهرب الى أيّ مكان ، فذلك البلد الواسع لم يعد يتّسع لهم ، كأنّي بهم ينتظرون منذ تركتهم في ذلك اليوم عام ثمانية وثمانين ، يُعلَن عن قيام الطائرات ولا تقوم . لا أحد يكلّمهم . لا أحد يهمّه أمرهم ، هل ما زالوا يتحدّثون عن الرخاء والناس جوعى ؟ وعن الأمن والناس في ذُعر ؟ وعن صلاح الأحوال والبلد خراب ؟ ” المقطف أعلاه مقالة للأديب الطيب صالح كتبها إبان إعتلاء حكومة الإنقاذ.

ناشطون ورواد مواقع التواصل الإجتماعي لا يزالون يحتفون بهذه المقالة ولم يجدوا إجابة بعد للطيب صالح من أين أتى هؤلاء؟.

الريف في أعماله :في أعمال الطيب صالح الحديث عن الريف وأضح بقوة كأنه هروب من واقع المدينة المؤلم واستقى الطيب من الريف بساطة الفكرة وجزالة التعبير ورصانة المفردة، ونهل منه صفات الكرم والنخوة والشجاعة.فكان الطيب صالح كفراشة حائرة تحترق لاجل الاخرين وترمي بنفسها في النار عنوة لتضئ كالح ايامهم ولياليهم.