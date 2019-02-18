وزير المعادن يكشف وجود منجم للذهب سينتج 7 أطنان

وأشار إلى أن السودان يحظى بكميات كبيرة من الذهب. ولفت لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمعرض وملتقى التعدين الدولي الرابع بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم بمشاركة 75 شركة يمثلون 37 جنسية إلى أن السودان مقبل على نهضة اقتصادية في كافة المجالات، واصفا المنظومة النفطية السودانية بالفريدة.
وأشار أزهري إلى وجود 460 شركة تعمل في مجال التعدين، فضلا عن التعدين التقليدي الذي ينتشر في 14 ولاية ويساهم بأكثر من 80% من الإنتاج البالغ 94 طنا في العام 2018م، مبينا أن الوزارة تبذل جهودا لتطوير قطاع التعدين التقليدي، فضلا عن دورها في وضع السياسات والترويج للاستثماروالإشراف على الدراسات والبحوث والتنسيق مع الدول والمنظمات العاملة في المجال.وكشف عن وجود منجم للذهب سينتج 7 أطنان، معلنا تسليم مجلس الوزراء الخطة التركيزية لقطاع المعادن والنفط، والتي يعول عليها في زيادة الإنتاج، مبينا أن المنشآت النفطية السودانية مفتوحة لتدريب الكوادر من الدول الإفريقية كافة.
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