وزير الضمان: 85% من الإنتاج يقوم به صغار المنتجين

وقالت في منتدى (الجمعيات الإنتاجية.. الواقع والتحديات) الذي نظمه القطاع الاقتصادي بأمانة الشباب الاتحادية بحزب المؤتمر الوطني، حيث أكدت أهمية التخطيط السليم في السياسات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن أكثر من 85% من الإنتاج يقوم به صغار المنتجين ولذلك يجب أن تزيد البنوك من التمويل الأصغر للمشاريع الإنتاجية.
وقالت أن الوزارة لديها برامج ضمنت في الموازنة وهي المشروع القومي لتطوير وتمويل صغار المنتجين ، وبرنامج آخر وهو القرض الحسن لصغار المنتجين، مبينة أن 31% من الإنتاج بالسودان يضيع في مرحلة الحصاد لذلك كان برنامج القرض الحسن، داعية وسائل الإعلام لعكس التجارب الناجحة في المشروعات التنموية ومساندتها.
من جهته دعا د. أبو البشر عبد الرحمن وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة إلى التوعية والقيام بحملة إعلامية بشأن قانون تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2011م للتعريف به وسط المنتجين وتدريبهم، وأهمية خلق مصادر تمويل لكل القطاعات التقليدية وربط المنتجين بقضايا التنمية وزيادة الإنتاج، مؤكدا أهمية الصناعات التحويلية ودورها في الميزان التجاري والصادرات ، وتشجيع القطاع الخاص و إشراكه في الصناعات التحويلية.من جهته أوضح المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، الزين الحادو، أن البنك مول خلال السنوات الست الماضية 490 ألف مشروع للأسر بمبلغ 3.8 مليار جنيه، كما تم تمويل 45 ألف مزارع بولايات شمال كردفان وشمال دارفور وغرب دارفور.
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