لفيف من المفكرين والمثقفين يبحثون سيناريوهات الخروج من الأزمة

أدان عدد من المفكرين والمثقفين السودانيين؛ استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد؛ ودعوا الى تعزيز الحلول السلمية التي تؤسس للخروج من دائرة العنف الحالي.

وقالت المجموعة التي شاركت في ملتقى الدوحة حول تحديات الانتقال الديمقراطي في السودان في بيان اليوم( الاثنين)؛ أن الملتقى ناقش الأزمة السياسة والاقتصادية الخانقة والتي أفضت إلى مواجهة اقتضت البحث عن حلول لها.

وأشار البيان الى أن المشاركين في الملتقى تدارسوا عدة سيناريوهات مختلفة يمكن ان تفضي إلى حلول للخروج من الأزمة الراهنة سيتم الكشف عنها بالتفاصيل في وقت لاحق.

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وأكدت أن الحراك الشعبي مشروع ويعبر عن تطلعات وآمال قطاعات واسعة من الشعب ويستمد مشروعيته من الدستور.

وشدد البيان على ضرورة أن تبتعد أجهزة الضبط عن استخدام العنف غير المبرر في مواجهة المتظاهرين والمعتقلين، وأن تتخذ الإجراءات القانونية لمحاسبة الضالعين في هذه الانتهاكات.

وأشارت المجموعة الى تجارب التحول الديمقراطي في التجربة السودانية والتجارب العالمية للاستفادة منها؛ كما تم التداول في المبادرات التي طرحت في الساحة؛ ورأوا أنها تعبر عن هم وطني في مسعى البحث عن حل للأزمة.