نجم ليفربول السابق: فيرمينو أكثر فائدة لـ"صلا" من ليفاندوفكسي

أكد جون بارنز، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق أن محمد صلاح، لاعب الريدز والمنتخب الوطني سيفتقد جزءًا من فاعليته التهديفية حال استبدال روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني بروبيرت فيرمينيو.

وأوضح بارنز أن المهام التي يقوم بها البرازيلي فيرمينيو في الملعب تختلف شكلًا وموضوعًا عن الذي يقوم به البولندي ليفاندوفسكي، وهو ما سيقلل من حدة السنغالي ساديو ماني ومحمد صلاح، جناحا ليفربول على المرمى.

وقال بارنز في تصريحات نقلها موقع "كوت اوفسايد" البريطاني :"ليفاندوفسكي معاهم صريح كما يجب أن يكون، هو أفضل لاعب في مركزه بالعالم".

وأضاف :"فيرمينو مختلف عنه تمامًا، هو يحب أن يختفي ويسبب مشاكل للمدافعين في القيام بذلك، مما يسمح لصلاح وماني بالتقدم داخل منطقة الجزاء ويسجلان الأهداف".

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وتابع :"ليفاندوفسكي هو لاعب المنطقة الحاسمة داخل دفاعات الخصم، عندما تأتي الكرة في منطقة الجزء سيتخض القرارات الصائبة، إنه خطير للغاية وهداف صاروخي، وسيسبب دائمًا المشاكل لأي فريق، البولندي بالنسبة لي هو أفضل مهاجم كلاسيكي في العالم".

وأتم جون بارنز تصريحاته قائلًا :"سيكون ليفاندوفسكي مشابهاً لجون الدريدج، نجم ليفربول السابق، سيحرز المزيد من الأهداف، ولكن بالنسبة لي، سأفضل -لأسباب أنانية- اللعب مع فيرمينو لأنه سيجعلني أسجل المزيد من الأهداف، إذا لعب ليفاندوفسكي مع صلاح وماني سيسجل أهدافًا أكثر من فيرمينو، ولكن صلاح وماني لن يسجلا نفس العدد من الأهداف".

يُذكر أن روبيرت ليفاندوفسكي قام بتسجيل 22 هدفًا هذا الموسم بجميع المسابقات التي شارك بها من بينهم 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا، فيما سجل روبيرتو فيرمينيو 11 هدفًا فقط.

وسيستضيف فريق ليفربول على ملعبه "أنفيلد رود" فريق بايرن ميونخ الألماني في العاشرة من مساء غدًا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.