الزلفاني: مواجهة النجم في نصف النهائي ستكون صعبة

قال يامن الزلفاني المدرب التونسي الذي قاد فريق المريخ السوداني إلى المربع الذهبي في بطولة كاس زايد للاندية البطلة لكرة القدم" ان مواجهة فريق النجم الساحلي (يوم 27 فبراير الجاري) في الدور نصف النهائي ستكون صعبة.

وأفاد الزلفاني في تصريحات صحفية، ان النجم الساحلي فريق عريق .. وعلينا ان ننجح في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب في سوسة. سنحرص على خوض مباراة ذهاب نصف النهائي في الملعب الاولمبي بسوسة بكل توازن وهدوء حتى نقترب خطوة من المباراة النهائية.

واوضح كل الفرق تتمتع بنفس الحظوظ لبلوغ الدور النهائي. بالنسبة لنا سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الهدف المنشود وضمان التأهل الذي أصبح طموحا مشروعا بعد الفوز الذي حققناه على حساب مولودية الجزائر” في ربع النهائي .

وكان المريخ السوداني تفوق في ام درمان على مولودية الجزائر 3-0 في اياب الدور ربع النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي . ومن جهته تاهل النجم الساحلي الى نصف النهائي على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بعد فوزه ذهابا في المغرب 2-0 وهزيمته ايابا في سوسة 1-0 .

ويقام لقاء ذهاب الدور نصف النهائي في مدينة سوسة يوم الاربعاء 27 فبراير (س 18) والاياب يوم 29 مارس في السودان.

ويذكر ان الفائز بالبطولة العربية يتحصل على 6 مليون دولار وصاحب المركز الثاني على 2 فاصل 5 مليون دولار فيما يضمن الفريق الذي يخرج من الدور نصف النهائي 500 الف دولار.