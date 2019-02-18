فيليكس حكمًا لمباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين، عن اختيار الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة المباراة المرتقبة بعد غد الأربعاء بين أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على استاد "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق للحكم الألماني زفاير38 عاما إدارة أي مباراة لأي من الفريقين.

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كما اختار اليويفا الحكم الإسباني كارلوس دل سيرو جراندي لإدارة المباراة المرتقبة بين شالكه الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي في نفس الدور.