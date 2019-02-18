معتز : المعادن ستغير خارطة السودان الاقتصادية

توقع رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى عبد الله أن تغير المعادن خارطة السودان الاقتصادية، مبينا أن الدراسات اثبتت وجود احتياطات كبيرة من معظم المعادن، حيث يأتي الذهب على رأسها بانتشاره في 14 ولاية من ولايات السودان.

ونوه لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمعرض وملتقى التعدين الدولي الرابع بقاعة الصداقة يوم الأثنين بأن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات إقليمية وعالمية، خاصة أن اقتصاديات الدول الإفريقية المنتجة للمعادن تعتمد على تصديرها في شكل خام مما يفقدها القيمة المضافة وخلق فرص عمل مستدامة، مبينا أن هذه التحديات تفرض على هذه الدول واجبا أخلاقيا لبناء شراكات ناجحة في زيادة التمويل ونقل التقانة.

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وأكد معتز التزام الحكومة بفتح ابواب السودان للمستثمرين تحقيقا للشراكات النافعة، مشيرا لوجود قانون استثمار جاذب ومشجع خاصة في مجال التعدين، داعيا المؤتمرين لخلق قنوات تواصل حقيقية للنهوض باقتصاديات دولهم.

وقال بحسب وكالة السودان للأنباء إن حكومة السودان تسعى لبناء وطن قوي ومؤثر في محيطيه الإقليمي والدولي من خلال تحقيق الاستقرار والنمو، مؤكدا استعداد الحكومة لتبني مخرجات الملتقى بوصفها الإطار الأمثل للاستغلال الأمثل للإمكانيات المعدنية من أجل مستقبل زاهر للأجيال القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)