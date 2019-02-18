السودان يهتم بشراء الأسلحة الروسية

قال المدير الإداري لمؤسسة الصناعات العسكرية السودانية إبراهيم عبدالباسط، إن السودان يهتم بشراء أسلحة روسية للمشاة، وكذلك الحصول على تكنولوجيا لإنتاج العربات المدرعة.

وذكر عبدالباسط أن اجتماعات ستعقد مع ممثلي الشركات الروسية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2019.

وأشار المسؤول السوداني، بحسب الشروق نقلاً عن وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، الإثنين، إلى أن هناك لقاءات متفق عليها مع شركات روسية، تابع بالقول “نحن مهتمون بالأسلحة الروسية للمشاة والتقنيات لإنتاج العربات المدرعة”.

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يذكر أن المعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) بدأ الأحد في أبو ظبي بالإمارات ويستمر حتى يوم الخميس.

الجدير بالذكر، أن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عدة صفقات بقيمة تزيد على أربعة مليارات درهم (مليار دولار)، مع شركات محلية وأجنبية منذ بداية الحدث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)