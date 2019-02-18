الخرطوم تشكو وجود ضحايا الاتجار بالبشر من المتسولين

وكشفت الوزيرة لدى مخاطبتها، ختام ورشة عمل حول: (فرص وتحديات تطوير التعامل مع الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر)، عن مراجعات لقانون التسول المجاز منذ ٢٠١٥، مشددة على معاقبة منتهكي حقوق الأطفال بالقانون.
وأشارت البيلي إلى أهمية القضية خاصة وأن السودان من الدول المتأثرة بها لأنها دولة معبر لضحايا الاتجار بالبشر.
وثمنت تضافر الجهود القومية التي أثمرت عن اختيار السودان كدولة مقر قارية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال سياسات قومية وإجازة التشريع الوطني الخاص بالاتجار بالبشر، واستضافة حدث إقليمي في هذا الإطار، حتى توجت الجهود الوطنية بهذا الاختيار الذي يمثل فرصة ممتازة لمحاصرة هذه الظاهرة وتحديد المشكلة.من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة سعاد عبدالعال، أن المجلس عمل على رعاية وحماية الأطفال وتخليصهم من المجموعات المسلحة والاتجار بالبشر، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، مثمنة دور وزارة التنمية الاجتماعية في الولاية
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