"الثقافة": تطبيق نسخة دولية على معرض الخرطوم للكتاب

أكدت وزيرة الدولة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار، سمية أكد، أن الإدارة العامة للثقافة هي العمود الفقري للعمل الثقافي، خاصة في كيفية إقامة المعارض، والاستفادة من تجربة الدول في مجال المعارض وتطبيقها في معرض الخرطوم الدولي للكتاب في النسخة القادمة.

وقالت الوزيرة خلال اجتماعها بالإدارة العامة للثقافة، إن معرض الخرطوم الدولي للكتاب من المحافل الثقافية، التي تتيح اللقاء بالثقافة العربية، ولاسيما الالتقاء بالناشرين العرب.

ودعت إلى إقامة المعرض القادم على النسق العالمي لمواكبة المستجدات، مشيرة إلى عقد ورشة عمل تقييمية للمعرض السابق، ودعوة كل الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي بغرض معالجة السلبيات.

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واعتبرت الوزيرة أن التطوير لا يأتى إلا بمزيد من النقاش والتشاور، حاثة على التدريب لرفع قدرات العاملين، خاصة الشباب، باعتبارهم حملة اللواء بالوزارة.

وأعلنت عن مشروع المليون كتاب بالتعاون مع المكتبة الوطنية، بجانب السجل للكتاب والأدباء (الببلوغرافيا)، والاهتمام بالمراكز الثقافية المتخصصة.

وشددت على الاهتمام بثقافة الطفل ووضع خطة استراتيجية للطفل، والتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والجهات ذات الصلة وطباعة عدد من الكتب، خاصة للكتاب الشباب، وتكوين لجنة عليا لبورتسودان عاصمة الثقافة العربية للعام 2019م.