وأكد مدير إدارة الإعلام محمد علوان أن الشركة تحرص على الوقوف بجانب كل من يدافع عن شعار الوطن في جميع المناشط والفعاليات المختلفة دعماً منها لمسيرة الإنجازات الرياضية .
وأشاد بالأداء الكبير لمحاربي الفرقة المريخية خلال مباراة المولودية والذي توج بالتأهل للدور نصف النهائي للبطولة العربية متمنياً أن يتوشح كأس البطولة بعلم السودان ثقة في الكتيبة الحمراء بقيادة العقرب الذي أبدى امتنانه لهذه اللفتة البارعة من شركة التأمين الإسلامية.وأوضح أن هذا الأمر ليس بغريب على مؤسسة كانت داعمة لهم في مختلف البطولات حيث كان آخرها الدعم الكبير للشركة بوثيقة تكافل لكل لاعبي المنتخب الذين شاركوا في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين (الشان) التي نظمت بالمغرب وتوج فيها صقور الجديان بالميدالية الفضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم "بكري المدينة" لتألقه في عبور المريخ لنصف نهائي زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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