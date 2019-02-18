السودان يطالب بدعم اتفاقات السلام في "جوبا وبانغي"

طالب وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، المجتمع الدولي، بتوفير المكون المادي لتنفيذ اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان، لاسيما التزامات تكوين الجيش الموحد، أحد أهم الضمانات لتعزيز السلام، ودعم تنفيذ اتفاقية السلام في أفريقيا الوسطى.

وشدد، على ضرورة الإيفاء بوعود دعم الاتفاقات الموقعة مؤخراً، لتعزيز العملية السلمية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ووبانجي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى.

واختتم الدرديري مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، الذي شهد مشاركات رفيعة المستوى من الزعماء والرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية من مختلف أنحاء العالم، وخاطب المؤتمر كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، وجون بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، إضافة لوزراء خارجية ووزراء دفاع معظم الدول الأوروبية، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأجرى الدرديري، ضمن مشاركته في المؤتمر، مقابلات ثنائية مع بعض نظرائه وزراء الخارجية المشاركين، والتقى كلاً من وزراء خارجية روسيا، إسبانيا، النرويج، جورجيا، مالطا، وأرمينيا.

والتقى أيضاً بمستشار المستشارة الألمانية ميركل للشؤون السياسية والأمنية، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وشارك الوزير أيضاً في الندوة التي نظمتها وكالة العون الألمانية أثناء المؤتمر، عن التحديات الأمنية وفرص استدامة السلام في إفريقيا.